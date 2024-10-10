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В Минобороны РФ заявили о захвате Верхнекаменского на Донетчине: информация оказалась фейком, ее опровергли даже Z-блогеры

10 октября 2024, 13:27

В Минобороны РФ заявили о захвате Верхнекаменского на Донетчине: информация оказалась фейком, ее опровергли даже Z-блогеры

Село Верхнекаменское. Фото: карта DeepState Село Верхнекаменское. Фото: карта DeepState

Еще 2 октября министерство обороны РФ заявило о якобы захвате села Верхнекаменское Донецкой области. Об этом стало известно из сообщения самого ведомства.

Однако никаких доказательств этому российское Минобороны не предоставило.

Позже, как сообщили в независимой аналитической группе Conflict Intelligence Team, после того, как МО РФ безосновательно заявило о захвате села Верхнекаменское на Северском направлении, это заявление решили «подтвердить» российские пропагандисты.

«Издание "Известия" выпустило репортаж, в котором военные демонстрируют некую карту – похожую на DeepState, но не являющуюся ею – с якобы захваченным Верхнекаменским, кадры с флагом на неизвестных руинах, а также геолоцированные на окраине Верхнекаменского кадры с российским флагом на крыше двухэтажного здания. Мы предполагаем, что этот флаг был попросту сброшен с беспилотника. Полноценных доказательств захвата села не было представлено», – отметили аналитики.

Также информацию о захвате Верхнекаменского не подтверждали аналитики DeepState.

При этом заявления Минобороны РФ и репортаж «Известий» опровергли Z-блогеры и российские «военкоры», среди которых «Рыбарь», Александр Симонов, Кирилл Федоров и Борис Рожин.

По их словам, село продолжает находиться под контролем ВСУ, флаг действительно сбросили с дрона, а подобные заявления МО РФ «кроются в неверных докладах с мест, на основе которых были даны сообщения о полном контроле Верхнекаменского».

Источники «Новостей Донбасса» среди украинских военных, которые держат оборону на Северском направлении, подтверждают, что село находится под контролем ВСУ.

Российские военные с помощью дрона сбросили свой флаг на крышу дома в Верхнекаменском. Кадр из видео

Напомним, что украинские войска контратаковали и продвинулись под Покровском.

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