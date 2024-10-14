Главное за день: ВСУ отбили позиции вблизи Селидово. Обстрелы Покровска и Одессы

Общество



В Купянском районе Харьковской области будут усилены эвакуационные мероприятия. Сейчас на территории громады проживает более 4 тысяч жителей, среди которых большинство — люди пожилого возраста.



Группировка «ЛНР» освободила из-под уголовной ответственности более 120 жителей Луганской области, которые ранее были осуждены украинскими судами. Речь идет о людях, которые отбывали наказание за участи и организацию так называемого «референдума» в 2014 году.



Боевые действия



Украинские военнослужащие могут покинуть территорию Курской области РФ в ближайшие недели или месяцы, считает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке.



Также он сообщил, что украинская армия остановила продвижение войск РФ под Селидово. В Николаевке, Новогродовке, Гродовке – повсюду россияне подошли очень близко к Покровску, но под Селидово оборону успешно держит 15-я бригада Нацгвардии Украины «Кара-Даг». Сотни российских солдат атакуют там каждый день, несколько раз они уже входили на окраины города, но каждый раз отступали. Селидово – один из пригородов Покровска, до войны там жили около 23 000 людей.



Российские оккупанты атаковали село Шахтерское Донецкой области авиацией, ранены три человека.



Россия нанесла ракетный удар по Одессе: повреждены гражданские корабли. В результате обстрела один человек погиб, еще восемь – получили ранения. Все пострадавшие и жертва – работники припортовой инфраструктуры, граждане Украины.



В Херсонской области россияне атаковали с дрона гражданский автомобиль вблизи Гавриловки, погибли две женщины. Еще две женщины погибли в Херсоне.



В Курской области РФ украинские военные уничтожили российских морпехов из 155-й бригады, которые ранее расстреливали пленных украинских бойцов.



Двое детей пострадали в Горловке при неосторожном обращении со взрывоопасным предметом, заявили в оккупационной администрации «ДНР».



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