Головне за день: ЗСУ відбили позиції поблизу Селідового. Обстріли Покровська та Одеси

Суспільство



У Куп'янському районі Харківської області будуть посилені евакуаційні заходи. Нині на території громади проживає понад 4 тисячі мешканців, серед яких більшість — люди похилого віку.



Угруповання «ЛНР» звільнило з-під кримінальної відповідальності понад 120 жителів Луганської області, які раніше були засуджені українськими судами. Йдеться про людей, які відбували покарання за організацію так званого «референдуму» у 2014 році.



Бойові дії



Українські військовослужбовці можуть залишити територію Курської області РФ найближчими тижнями або місяцями, вважає експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Ріпке.



Також він повідомив, що українська армія зупинила просування військ РФ під Селідовим. У Миколаївці, Новогродівці, Гродівці – всюди росіяни підійшли дуже близько до Покровська, але під Селідовим оборону успішно тримає 15-та бригада Нацгвардії України «Кара-Даг». Сотні російських солдатів атакують там щодня, кілька разів вони вже входили на околиці міста, але щоразу відступали. Селідове – одне з передмість Покровська, до війни там мешкали близько 23 000 людей.



Російські окупанти атакували село Шахтарське Донецької області авіацією, поранено троє людей.



Росія завдала ракетного удару по Одесі: пошкоджено цивільні кораблі. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще вісім – отримали поранення. Усі постраждалі та жертва – працівники припортової інфраструктури, громадяни України.



На Херсонщині росіяни атакували з дрону цивільний автомобіль поблизу Гаврилівки, загинули дві жінки. Ще дві жінки загинули у Херсоні.



У Курській області РФ українські військові знищили російських морпіхів із 155-ї бригади, які раніше розстрілювали полонених українських бійців.



Двоє дітей постраждали у Горлівці під час необережного поводження з вибухонебезпечним предметом, заявили в окупаційній адміністрації «ДНР».



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