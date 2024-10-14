Силы обороны могут уйти из Курской области в ближайшие недели — BILD

Украинские военнослужащие могут покинуть территорию Курской области РФ в ближайшие недели или месяцы. Об этом сообщил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке.



По его словам, ВС РФ наступают на позиции Сил обороны в Курской области с запада, на села Любимовка и Новоивановка Суджанского района. Кроме того, россияне отбросили ВСУ из Новоивановки близ райцентра Коренево.



Также захватчики сокращают украинский плацдарм и с востока, где отбили село Борки и Спальное. В настоящее время идут бои за село Плехово — с начала контрнаступления россияне прошли там уже 13 км.



«Сейчас динамика в Курской области такова, что примерно после трех месяцев Россия по большей части смогла вернуть себе контроль. Хотя большая битва за Суджу, единственный взятый украинцами город, ещё даже не началась. Поэтому пока мы не знаем, как долго украинцы смогут там продержаться, насколько хорошую оборону они там выстроили. Скорее всего, мы увидим это уже в ближайшие недели, самое позднее — месяцы. Потому что сейчас динамика такова, что россияне, пусть и в собственной стране, медленно продвигаются обратно в сторону собственной границы и вытесняют оттуда украинцев», — отметил Репке.



Эксперт добавил, что РФ на Курщине использует дроны, управляемые через оптоволоконный кабель с дальнобойностью до 8 км, уничтожая военную технику Сил обороны. При этом, украинские системы РЭБ не могут справиться против них. ВСУ используют традиционные небольшие квадрокоптеры и новые средние дроны-перехватчики с неподвижным крылом.



Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказывал, что Россия перебросила около 50 тысяч военных в Курскую область.