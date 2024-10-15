Прокурори встановили понад 400 осіб, причетних до тортур українських заручників та військовополонених

Правоохоронці встановили 421 особу, яка причетна до тортур над цивільними та військовополоненими громадянами України. За фактами жорстокого поводження із заручниками розслідується понад 4 тисячі справ. Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін, пише «Інтерфакс-Україна».



«Ми досягли прогресу, впізнавши 421 підозрюваного, звинувативши 307 і засудивши 91 людину за випадки тортур та жорстокого поводження з українськими громадянами та військовополоненими», — повідомив Костін у ході дискусії у Брюсселі, присвяченій гуманітарним та правовим питанням щодо українських військово.



Він нагадав, що одна з наймасовіших страт 16 українських військовополонених сталася під Покровськом у Донецькій області 30 вересня.



«Наразі ми розслідуємо ще один інцидент, який стався 10 жовтня в Курській області, коли на місці стратили дев'ятьох військовослужбовців українських військ, що здалися», — додав генпрокурор.



За словами Костіна, інформація, зібрана в ході розслідувань, свідчить про те, що до 90% українських військовополонених зазнавали тортур, сексуального насильства та інших форм насильства.



Також Костін розповів, що українські військовополонені зазнають судового переслідування, їм відмовляють у судових гарантіях, захисті та систематично піддають тортурам та жорстокому поводженню у місцях тримання під вартою.



«Свідченням цього є справи проти членів полку „Азов” та батальйону „Айдар”. Після захоплення Росія звинуватила їх у так званій участі в терористичній організації і так званій спробі повалення уряду маріонеткового режиму Росії на окупованій території», — заявив генпрокурор.



Він звернув увагу, що ці звинувачення насамперед висуваються як привід для переслідування українських солдатів за їхню участь у бойових діях.



Що стосується громадянських українців, які незаконно утримуються, то, за словами генпрокурора, йдеться про сотні місць утримання на територіях, які знаходяться під окупацією і свідчать про сплановану і реалізовану РФ політику знищення української ідентичності.



Зокрема, як зазначив генпрокурор, на Херсонщині розслідування підтвердило наявність 11 катувальних камер на окупованій території.



«У Харківській області ми маємо до 100 розслідувань із 700 ідентифікованими жертвами», — уточнив він, додавши, що всього розслідується понад 4 тис. кримінальних проваджень за фактом викрадення та незаконного позбавлення волі мирних жителів.



«На жаль, зґвалтування та інші форми сексуального та гендерного насильства також відбуваються щодо матерів, дружин та сестер військовослужбовців ЗСУ, що використовується як метод ведення війни», — сказав генпрокурор.



Нагадаємо, що 27 серпня російські загарбники розстріляли трьох полонених українських військових під Покровськом.

Російська влада піддає українських військовополонених широкомасштабним і систематичним тортурам та жорстокому поводженню. Про це повідомив голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль.



169 українських військовополонених за останні 18 місяців повідомили про жорстокі побиття, удари електричним струмом, задушення, застосування електрошокера, примушення до тривалого перебування у стресових позах, позбавлення сну, імітацію страт, погрози та приниження. Також 68% повідомили про випадки сексуального насильства.

