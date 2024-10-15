Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Прокурори встановили понад 400 осіб, причетних до тортур українських заручників та військовополонених

15 жовтня 2024, 16:50

Прокурори встановили понад 400 осіб, причетних до тортур українських заручників та військовополонених

Правоохоронці встановили 421 особу, яка причетна до тортур над цивільними та військовополоненими громадянами України. За фактами жорстокого поводження із заручниками розслідується понад 4 тисячі справ. Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін, пише «Інтерфакс-Україна».

 «Ми досягли прогресу, впізнавши 421 підозрюваного, звинувативши 307 і засудивши 91 людину за випадки тортур та жорстокого поводження з українськими громадянами та військовополоненими», — повідомив Костін у ході дискусії у Брюсселі, присвяченій гуманітарним та правовим питанням щодо українських військово.

Він нагадав, що одна з наймасовіших страт 16 українських військовополонених сталася під Покровськом у Донецькій області 30 вересня.

 «Наразі ми розслідуємо ще один інцидент, який стався 10 жовтня в Курській області, коли на місці стратили дев'ятьох військовослужбовців українських військ, що здалися», — додав генпрокурор.

За словами Костіна, інформація, зібрана в ході розслідувань, свідчить про те, що до 90% українських військовополонених зазнавали тортур, сексуального насильства та інших форм насильства.

 Також Костін розповів, що українські військовополонені зазнають судового переслідування, їм відмовляють у судових гарантіях, захисті та систематично піддають тортурам та жорстокому поводженню у місцях тримання під вартою.

«Свідченням цього є справи проти членів полку „Азов” та батальйону „Айдар”. Після захоплення Росія звинуватила їх у так званій участі в терористичній організації і так званій спробі повалення уряду маріонеткового режиму Росії на окупованій території», — заявив генпрокурор.

Він звернув увагу, що ці звинувачення насамперед висуваються як привід для переслідування українських солдатів за їхню участь у бойових діях.

Що стосується громадянських українців, які незаконно утримуються, то, за словами генпрокурора, йдеться про сотні місць утримання на територіях, які знаходяться під окупацією і свідчать про сплановану і реалізовану РФ політику знищення української ідентичності.

Зокрема, як зазначив генпрокурор, на Херсонщині розслідування підтвердило наявність 11 катувальних камер на окупованій території.

 «У Харківській області ми маємо до 100 розслідувань із 700 ідентифікованими жертвами», — уточнив він, додавши, що всього розслідується понад 4 тис. кримінальних проваджень за фактом викрадення та незаконного позбавлення волі мирних жителів.

«На жаль, зґвалтування та інші форми сексуального та гендерного насильства також відбуваються щодо матерів, дружин та сестер військовослужбовців ЗСУ, що використовується як метод ведення війни», — сказав генпрокурор.

Нагадаємо, що 27 серпня російські загарбники розстріляли трьох полонених українських військових під Покровськом.

Російська влада піддає українських військовополонених широкомасштабним і систематичним тортурам та жорстокому поводженню. Про це повідомив голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль.

169 українських військовополонених за останні 18 місяців повідомили про жорстокі побиття, удари електричним струмом, задушення, застосування електрошокера, примушення до тривалого перебування у стресових позах, позбавлення сну, імітацію страт, погрози та приниження. Також 68% повідомили про випадки сексуального насильства.

 

ТЕГИ

Інше
тортури Страта
Люди
Військовополонені

Інші публікації

Страта українського військового мечем: злочин скоєно солдатами РФ у Донецькій області 17 вересня, 13:59 Експерти ООН розповіли про тортури та насильство проти українців у російському полоні 26 вересня, 15:20 Жорстокість та насильство на регулярній основі: в ООН описали умови утримання українських військовополонених 01 жовтня, 16:18 «Наймасовіша страта на фронті»: росіяни розстріляли 16 полонених військових ЗСУ під Покровськом 01 жовтня, 21:10 Особисто брала участь у катуванні мирних заручників: дружину бойовика Безлера підозрюють у порушенні законів війни 03 жовтня, 17:30 Знущалися на камеру, потім розстріляли: У мережі з'явилося відео страти українського військового 04 жовтня, 10:29 У Курській області РФ бійці ЗСУ знищили російських морпіхів, причетних до розстрілу українських військовополонених 14 жовтня, 13:56 Від початку вторгнення РФ скоїла 637 злочинів проти журналістів 15 жовтня, 12:35 Бійці 3 ОШБр взяли в полон росіян під час контратаки на Харківщині 15 жовтня, 16:40

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:30
«ДНР» заявила про поранення п'яти мешканців Горлівки
12:50
«Життя практично зупинилося»: в окупованому Лисичанську мешканці віддалених районів залишаються без води, тепла та зв'язку – ОВА
11:33
Поблизу кафе під окупованим Єнакієво знайшли потужну авіабомбу
11:07
На окупованій Луганщині росіяни посилено перевіряють чоловіків: у ОВА пояснили, із чим це пов'язано
10:58
Виробництво сталі в Україні може скоротитися вдвічі у разі втрати Покровська
10:35
Російські війська підійшли на 2 кілометри до міста Курахове Донецької області — аналітик BILD
09:45
ЗСУ знищили російську САУ «Піон» в окупованій Херсонській області
09:40
На Торецькому напрямку війська РФ здійснили три атаки — Генштаб ЗСУ
23:28
В окупації людей змушують отримувати російські паспорти — інакше не можна отримати пільгові ліки
23:16
Головне за день: ЗСУ відбили позиції поблизу Селідового. Обстріли Покровська та Одеси
22:59
«ЛНР» звільняє від відповідальності тих, кого раніше засудили за «референдуми» на Луганщині
21:59
В окупованій Горлівці двоє дітей дістали опіки — знайшли уламок снаряда
16:30
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
12:13
В окупованому Сіверськдонецьку жителі старих районів міста взимку залишаться без тепла – ОВА
10:44
У Маріуполі зафіксували велике перекидання живої сили армії РФ: окупанти можуть готуватися до нового наступу
10:22
На Курахівському напрямку армія РФ наступає найактивніше — Генштаб ЗСУ
09:38
Маріуполь: У несучих стінах деяких будинків з'явилися тріщини після «капремонту» — ЦНС
08:21
У Силах оборони розповіли про втрати російської армії за тиждень
07:25
Війська РФ просунулися поблизу низки населених пунктів на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Ситуація у Мирнограді. Розстріл українських військових
усі новини
17:30
«ДНР» заявила про поранення п'яти мешканців Горлівки
17:02
Намагалися перетнути канал Сіверський Донець-Донбас: ЗСУ розбили групу російських штурмовиків у Часовому Яру
16:52
Краматорськ: Через загрозу обвалення заборонили вхід до під'їзду обстріляного росіянами будинку
16:50
Прокурори встановили понад 400 осіб, причетних до тортур українських заручників та військовополонених
16:40
Бійці 3 ОШБр взяли в полон росіян під час контратаки на Харківщині
16:22
Одна людина постраждала під час російського обстрілу Костянтинівки
16:16
За 2 тижні з Торецька виїхали 2 тисячі людей
16:11
У Росії перші військові з КНДР вже втекли з позицій: це сталося за сім кілометрів від кордону з Україною – ЗМІ
15:52
На закупівлю російського газу та нафти Чехія витратила вп'ятеро більше, ніж на допомогу Україні
15:45
На Донеччині на 15 років заочно засудили банду за збройний розбій
15:30
На Покровському напрямку знищено танк і БМП РФ під час штурму позицій ЗСУ
15:11
У РФ зараз проходять навчання кілька тисяч військових із КНДР: до кінця року їх можуть відправити в Україну – WP
14:35
У складі російської бригади формується батальйон із північнокорейських солдатів — ЗМІ
14:27
«Мінування» в Україні: більшість повідомлень надійшло з російських IP-адрес
13:59
Масовий мор риби спостерігається на каналі Дніпро – Донбас
13:53
Війська РФ не готуються до бойових дій взимку на Донеччині: вони намагаються досягти цілей до морозів – ЗСУ
13:40
Житлові будинки готові до опалювального сезону на 99%, школи та лікарні — майже на 100%: Шмигаль
13:15
Найближчим часом РФ може відновити удари по енергооб'єктах України — РНБО
13:06
Прикордонники знищили мінометний розрахунок і вантажівку росіян
12:50
«Життя практично зупинилося»: в окупованому Лисичанську мешканці віддалених районів залишаються без води, тепла та зв'язку – ОВА
усі новини
ВІДЕО
Удар по російській штурмовій групі у Часовому Яру. Фото: кадр із відео Намагалися перетнути канал Сіверський Донець-Донбас: ЗСУ розбили групу російських штурмовиків у Часовому Яру
15 жовтня, 17:02
Руїни Торецька. Скрин відео: Патрульна поліція За 2 тижні з Торецька виїхали 2 тисячі людей
15 жовтня, 16:16
На Покровському напрямку знищено танк і БМП РФ під час штурму. Фото: кадр із відео На Покровському напрямку знищено танк і БМП РФ під час штурму позицій ЗСУ
15 жовтня, 15:30
Прикордонники знищили мінометний розрахунок і вантажівку РФ. Фото: кадр із відео Прикордонники знищили мінометний розрахунок і вантажівку росіян
15 жовтня, 13:06
140-й ОРБ знищив російську САУ «Піон» на Херсонщині. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили російську САУ «Піон» в окупованій Херсонській області
15 жовтня, 09:45
Евакуація поранених людей у Селидовому. Скрін відео: МВС України У Селидовому під обстрілом поранено трьох людей: як проходила евакуація ►
14 жовтня, 18:33
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір