Главное за день: Военные КНДР готовятся воевать с ВСУ. В Луганске взорвали оккупанта

Общество



Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 95 на 95. Посредником в обмене выступили ОАЭ.



Из российского плена освободили правозащитника, соучредителя Центра прав человека ZMINA Максима Буткевича. Максим находился в плену с июня 2022 года. В марте прошлого года он был осужден «верховным судом» группировки «ЛНР» к 13 годам заключения.Также в Украину вернулся военнослужащий «Азова» Владислав Андрианов.



Также в Украину вернули 501 тело погибшего военнослужащего. В Россию возвращены 89 тел погибших военных.



В центре захваченного Луганска взорвалась машина. Были повреждены «УАЗ» и еще один легковой автомобиль. Местные паблики утверждали, что в авто «УАЗ» находились российские военные. По данным местного пророссийского издания «ЛИЦ», взрыв прогремел возле театра на улице Оборонной. В автомобиле мог находится начальник штаба по службе войск и безопасности военной службы в/ч 53847 ЦПО майор Первуха Дмитрий Владимирович. Подтверждений этой информации пока нет.



В Покровске все еще остаются 12 тысяч горожан и несколько десятков детей, в городе проводят фортификационные работы – устанавливают «зубы дракона». Отопительного сезона не будет, власти призывают людей уезжать.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области количество школьников сократилось на 55%. До вторжения училось 168 тысяч детей, а сейчас — 76,3 тысяч.



Боевые действия



Союзники по НАТО должны оказывать поддержку Украине до тех пор, пока не будет мир. По словам президента США Джо Байдена, Украину ждет тяжелая зима. Об этом он заявил во время своего визита в Берлин.



По данным разведки Южной Кореи, Северная Корея отправит на войну против Украины 12 тысяч солдат, включая подразделение специального назначения. С августа прошлого года Северная Корея уже отправила в Россию более 13 000 контейнеров с артиллерийскими снарядами, баллистическими ракетами и противотанковыми ракетами. В общей сложности, в Россию было поставлено более восьми миллионов артиллерийских и ракетных снарядов.



Подразделения армии РФ в Часов Яре взяли под контроль территорию к западу от канала Северский Донец, который выступал в роли защитного рва для города. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal. Отмечается, что отступление ВСУ из Часов Яра откроет российским военным путь в оставшуюся часть Донецкой области.



По данным американского Института изучения войны, украинские силы отбили территорию вблизи села Николаевка.



На Бахмутском направлении в Донецкой области российские оккупанты расстреляли раненого военнослужащего ВСУ. Предварительно, это произошло 6 сентября 2024 года, около 10:00, вблизи Фенольного завода на территории поселка Нью-Йорк.



Войска РФ управляемыми авиационными бомбами ударили по Константиновке. Повреждены фасады административных зданий, частных домов, линии электросети ДТЭК и легковой автомобиль. Пострадавших нет.



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