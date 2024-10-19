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Головне за день: Військові КНДР готуються воювати проти ЗСУ. У Луганську підірвали окупанта

19 жовтня 2024, 00:10

Головне за день: Військові КНДР готуються воювати проти ЗСУ. У Луганську підірвали окупанта

Суспільство

 Росія та Україна обмінялися військовополоненими за формулою 95 на 95. Посередником в обміні виступили ОАЕ.

З російського полону звільнили правозахисника, співзасновника Центру прав людини ZMINA Максима Буткевича. Він перебував у полоні з червня 2022 року. У березні минулого року Максима було засуджено «верховним судом» угруповання «ЛНР» до 13 років ув'язнення. Також в Україну повернувся військовослужбовець «Азова» Владислав Андріанов.

Окрім того, в Україну повернули 501 тіло загиблого військовослужбовця. У Росію повернуто 89 тіл загиблих військових.

У центрі захопленого Луганська вибухнула машина. Було пошкоджено «УАЗ» та ще один легковий автомобіль. Місцеві паблики стверджували, що в авто «УАЗ» були російські військові. За даними місцевого проросійського видання «ЛІЦ», вибух пролунав біля театру на вулиці Оборонній. В автомобілі міг перебувати начальник штабу зі служби військ та безпеки військової служби в/ч 53847 ЦПО майор Первуха Дмитро Володимирович. Підтверджень цієї інформації наразі немає.

У Покровську все ще залишаються 12 тисяч містян та кілька десятків дітей, у місті проводять фортифікаційні роботи – встановлюють зуби дракона. Опалювального сезону не буде, влада закликає людей їхати.

З початку повномасштабної війни на Донеччині кількість школярів скоротилася на 55%. До вторгнення навчалося 168 тисяч дітей, а зараз – 76,3 тисяч.

Бойові дії

 Союзники НАТО повинні надавати підтримку Україні доти, доки не буде миру. За словами президента США Джо Байдена, на Україну чекає важка зима. Про це він заявив під час свого візиту до Берліна.

За даними розвідки Південної Кореї, Північна Корея відправить на війну проти України 12 тисяч солдатів, включаючи підрозділ спеціального призначення. З серпня минулого року Північна Корея вже відправила до Росії понад 13 000 контейнерів з артилерійськими снарядами, балістичними ракетами та протитанковими ракетами. Загалом у Росію було поставлено понад вісім мільйонів артилерійських та ракетних снарядів.

Підрозділи армії РФ у Часів Яру взяли під контроль територію на захід від каналу Сіверський Донець, який виступав у ролі захисного рову для міста. Про це пише американське видання The Wall Street Journal. Зазначається, що відступ ЗСУ з Часів Яру відкриє російським військовим шлях до частини Донецької області, що залишилася.

За даними американського Інституту вивчення війни, українські сили відбили територію поблизу села Миколаївка.

На Бахмутському напрямку на Донеччині російські окупанти розстріляли пораненого військовослужбовця ЗСУ. Попередньо, це сталося 6 вересня 2024 року, близько 10:00 поблизу Фенольного заводу на території селища Нью-Йорк.

Війська РФ керованими авіаційними бомбами вдарили по Костянтинівці. Пошкоджено фасади адміністративних будівель, приватних будинків, лінії електромережі ДТЕК та легковий автомобіль. Постраждалих немає.

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