В Донецкой области сократилось количество школьников почти вдвое

С начала полномасштабной войны в Донецкой области количество школьников сократилось на 55%. До вторжения училось 168 тысяч детей, а сейчас — 76,3 тыс. Об этом сообщила директор департамента образования и науки Донецкой ОГА Татьяна Сидашева, передает Укринформ.



«На начало войны в 2022 году в школах Донецкой области училось 168 тыс. учеников. Уже на 1 сентября 2022 года было 105 тыс. учеников, на 1 сентября 2023 года уже был контингент 92 тыс. учеников. На сегодня у нас учеников 76,3 тыс. Потому что люди переезжают в другие области Украины и, возможно, другие страны», — отметила она.



По словам Сидашевой, по состоянию на 1 января 2022 года в школах работало чуть больше 14 тыс. учителей, а на сегодня осталось чуть больше 7 тыс. учителей.



Ранее мы писали, что на временно захваченных территориях продолжают учиться по украинской системе более 40 тысяч детей.