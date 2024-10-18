В Донецкой области захватчики расстреляли безоружного украинского военного — прокуратура

На Бахмутском направлении в Донецкой области российские оккупанты расстреляли, вероятно, раненого военнослужащего ВСУ. Об этом сегодня сообщила Донецкая областная прокуратура. По данному факту начато расследование.

Отмечается, что, по оперативным данным, во время выполнения боевого задания в Бахмутском районе военнослужащий ВСУ, вероятно, получил ранение. Через некоторое время здание, в котором он находился, захватили российские военные, а его взяли в плен.

Безоружного украинца, лежавшего на земле, они расстреляли. Предварительно, это произошло 6 сентября 2024 года, около 10:00, вблизи Фенольного завода на территории поселка Нью-Йорк.

«Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление», — говорится в сообщении прокуратуры.

Досудебное расследование проводят следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, ранее стало известно, что российские солдаты расстреляли девять украинских военнопленных в Курской области РФ.