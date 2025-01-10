Россияне закрывают детсады Донецкой области для размещения военных и переселенцев — «Жовта стрічка»

Россияне закрывают детские сады и интернаты в Донецкой области, чтобы поселить там военных и переселенцев из Курской и Белгородской областей. Об этом сообщает движение сопротивления на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины «Жовта Стрічка».



В селе Бердянское на оккупированной территории Первомайского района в детском саду «Дюймовочка» заявили о закрытии заведения и переводе детей в школьную библиотеку.



По словам сопротивления, всю мебель из здания оперативно вынесли, а комнаты заполнили раскладушками и матрасами.



«На вопрос: "Для кого это переоборудуется?" — сказали, что россиянам нужнее», — говорится в сообщении.



«Жовта Стрічка» также отмечает закрытие интерната в Мариуполе и детского сада в Иловайске с последующим переоборудованием под нужды оккупантов.

Ранее сообщалось, что на оккупированной территории Донецкой области из-за мобилизации не хватает спасателей.