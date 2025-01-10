Росіяни закривають дитсадки Донецької області для розміщення військових і переселенців — «Жовта стрічка»

Росіяни закривають дитячі садки та інтернати на Донеччині, щоб поселити там військових і переселенців із Курської та Бєлгородської областей. Про це повідомляє рух спротиву на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України «Жовта Стрічка».



У селі Бердянське на окупованій території Першотравневого району в дитячому садочку «Дюймовочка» заявили про закриття закладу та переведення дітей до шкільної бібліотеки.



За словами опору, усі меблі з будівлі оперативно винесли, а кімнати заповнили розкладачками та матрацами.



«На запитання: "Для кого це переобладнується?" — сказали, що росіянам потрібніше», - йдеться в повідомленні.



«Жовта Стрічка» також відзначає закриття інтернату в Маріуполі та дитячого садка в Іловайську з подальшим переобладнанням під потреби окупантів.

Раніше повідомлялося, що на окупованій території Донецької області через мобілізацію не вистачає рятувальників.