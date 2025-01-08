На оккупированной Донетчине парализована работа пожарных служб. Как сообщает партизанское движение «Жовта стрічка», причиной стала мобилизация местного населения на войну России против Украины.



За последнюю неделю, с 31 декабря по 5 января, на пожарах погибли 10 жителей оккупированной территории Донецкой области. Смертельные случаи произошли в Донецке, Макеевке, Мариуполе, Торезе и Петропавловке.



Активисты называют это «параличом пожарных служб» из-за тотальной мобилизации мужчин, в том числе сотрудников «МЧС ДНР». Местные жители жалуются, что пожарные бригады реагируют со значительным опозданием или вообще не выезжают.



«Отдельные пожарные бригады работают, но реальная заполненность — менее 30% от необходимого количества», — пишет «Жовта стрічка».