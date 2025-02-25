Перемирие в Украине может быть достигнуто в течение ближайших недель — Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: Yahoo News

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что перемирие между Украиной и Россией может быть достигнуто в «ближайшие недели».

Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Fox News после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 24 февраля.

«Перемирие в воздухе, на море и в отношении инфраструктуры. Если его не соблюдать, это будет лучшим доказательством того, что Россия не является серьезной в своих намерениях», — пояснил Макрон.

Президент Франции предположил, что во время перемирия могут состояться переговоры относительно гарантий безопасности, оккупированных территорий и восстановления Украины.

В то же время Макрон призвал Трампа «быть осторожным» в переговорном процессе.

«Мы хотим мира. И я думаю, что инициатива президента Трампа является очень позитивной. Но мое послание заключалось в том, чтобы сказать: будьте осторожны, потому что нам нужно что-то существенное для Украины», — отметил он.

Французский лидер считает, что приход Трампа к власти может изменить подход к урегулированию войны.

Макрон добавил, что США и Франция должны работать вместе, чтобы определить долгосрочные гарантии безопасности в будущем.

При этом он отметил необходимость чего-то большего, чем просто прекращение огня из-за предыдущих нарушений Россией Минских соглашений в 2014 и 2015 годах.