Перемир'я в Україні може бути досягнуто протягом найближчих тижнів — Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Yahoo News

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що перемир'я між Україною та Росією може бути досягнуто у «найближчі тижні».

Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу Fox News після переговорів із президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 24 лютого.

«Перемир'я у повітрі, на морі та щодо інфраструктури. Якщо його не дотримуватись, це буде найкращим доказом того, що Росія не є серйозною у своїх намірах», — пояснив Макрон.

Президент Франції припустив, що під час перемир'я можуть відбутися переговори щодо гарантій безпеки, окупованих територій та відновлення України.

У той же час Макрон закликав Трампа бути обережним у переговорному процесі.

«Ми хочемо миру. І я думаю, що ініціатива президента Трампа є дуже позитивною. Але моє послання полягало в тому, щоб сказати: будьте обережні, бо нам потрібне щось суттєве для України», — зазначив він.

Французький лідер вважає, що прихід Трампа до влади може змінити підхід до врегулювання війни.

Макрон додав, що США та Франція мають працювати разом, щоб визначити довгострокові гарантії безпеки у майбутньому.

При цьому він наголосив на необхідності чогось більшого, ніж просто припинення вогню через попередні порушення Росією Мінських угод у 2014 та 2015 роках.