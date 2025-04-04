Украинской армии удалось выстроить устойчивую оборону в районе шахт Торецка – ВСУ

Ситуация в Торецке. Фото: карта DeepState

Шахты – это те места, где в южной и северной части Торецка ВСУ удается выстроить устойчивую оборону. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец.



По его словам, российские оккупанты знают, что там есть возможность находиться Силам обороны Украины.



«Есть укрытия соответствующие, есть возможность на подступах к этим шахтам поражать противника. Поэтому и для россиян эти места являются такими, которыми они хотели бы владеть. Это шахты "Торецкая" и "Центральная"», – рассказал спикер ОТГ «Луганск».

Напомним, что «Азов» отбил массированный штурм российской армии под Торецком.