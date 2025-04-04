Українській армії вдалося вибудувати стійку оборону в районі шахт Торецька – ЗСУ

Ситуація у Торецьку. Фото: карта DeepState

Шахти – це ті місця, де у південній та північній частині Торецька ЗСУ вдається вибудувати стійку оборону. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.



За його словами, російські окупанти знають, що там є можливість перебувати Силам оборони України.



«Є укриття відповідні, є можливість на підступах до цих шахт уражати противника. Тому і для росіян ці місця є такими, якими вони хотіли б володіти. Це шахти "Торецька" та "Центральна"», – розповів речник ОТУ «Луганськ».

Нагадаємо, що «Азов» відбив масований штурм російської армії під Торецьком.