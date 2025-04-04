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«Азов» отбил массированный штурм российской армии под Торецком: кадры с поля боя

04 апреля 2025, 14:38

«Азов» отбил массированный штурм российской армии под Торецком: кадры с поля боя

Массированный штурм россиян под Торецком. Фото: кадр из видео Массированный штурм россиян под Торецком. Фото: кадр из видео

12-я бригада специального назначения «Азов» НГУ отбила массированный штурм российских войск на Торецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

На днях оккупанты атаковали украинские оборонительные укрепления на мототехнике и бронетехнике. Первыми в атаку шли мотоциклисты. За ними на китайских багги ехал десант ВС РФ. В финале штурма россияне использовали несколько БТР.

Захватчики пытались оперативно доставить свои штурмовые группы на мотоциклах. Когда мототехника была поражена, они штурмовали на БТР.

«К уничтожению уцелевшего личного состава штурмовых групп присоединились пехота, ударные дроны и танки», – рассказали в ОСГВ «Хортица».

Напомним, что украинские пилоты дронов уничтожили «Град», мост и склады российской армии в Луганской области.

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