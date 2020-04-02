По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости четверга

На время пандемии «Донбасс: полный доступ» будет информировать о ситуации с коронавирусной инфекции Covid-19 в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии соприкосновения. Информация о ситуации с коронавирусом в Украине доступна в этой рубрике. Мы продолжаем также сообщать и о других актуальных новостях на оккупированной части региона.

Ситуация с распространением Covid-19





В Украине по состоянию на 22 часа вечера 2 апреля зафиксированы 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19. По данным министерства здравоохранения, всего в Украине зафиксированы 22 смерти от COVID-19. В общем 19 человек уже выздоровели.



В Краматорске обнаружили новое подозрение на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Отмечается, что больной недавно вернулся из Буковеля. Сейчас его госпитализировали в Константиновскую инфекционную больницу. Восьмой случай COVID-19 подтвердили в Мариуполе.



В Донецкой области полиция обнаружила 207 нарушений правил карантина в период пандемии. Среди большинства нарушителей, которым выписаны административные протоколы также есть и те, кого оштрафовали. Четверо предпринимателей в Мариуполе, Краматорске, Славянске, Константиновке и Марьинском районе оштрафованы на общую сумму 102 тысяч гривен.



Международный комитет Красного креста передал Украине гуманитарный груз для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 в Донецкой и Луганской областях. В грузе есть препараты, которые могут помочь в лечении осложнений, вызванных вирусом.



Кроме этого Международный комитет Красного креста в Украине предостерегает, что повреждение инфраструктуры водоснабжения и отсутствие питьевой воды на Донбассе во время пандемии коронавируса COVID-19 может привести к катастрофе. Гуманитарная миссия доставила в Донецкую область дезинфекционные материалы, конвейер для пациентов, костюмы защиты и другое.



По данным украинских спецслужб, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей 520 человек находятся на обсервации и на карантине. По данным Государственной пограничной службы, 1 апреля линию соприкосновения пересекли всего два человека – у них были уважительные причины для того, чтобы попасть на территорию, подконтрольную украинской власти.



В группировке «ДНР» сообщают, что состояние двух пациентов удовлетворительное — это женщина и ее двухлетний сын, которые приехали из Москвы 19 марта. Новых случаев COVID-19 донецкие медики не обнаружили.



«ДНР» ввела на время карантина, связанного с предотвращением коронавируса COVID-19, новые, более жесткие ограничения. Группировка обязала соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней всех, кто приезжает из России или с территории Луганской области, которую контролирует группировка «ЛНР». Кроме этого «ДНР» обязала всех людей, в возрасте старше 65 лет до 17 апреля уйти в режим самоизоляции. В общественных местах людям следует соблюдать дистанцию не менее одного метра. На оккупированной территории Донецкой области теперь запрещено проведение развлекательных, культурных, спортивных и прочих мероприятий, в том числе в торгово-развлекательных центрах, парках и прочих местах массового посещения граждан.



Политика



Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Шарль Мишель во время телефонного разговора пришли к мнению, что несмотря на пандемию нужно сохранить санкции в отношении Российской Федерации до полного восстановления территориальной целостности Украины.



Общество



Украинские правоохранители заочно сообщили так называемому «министру транспорта ДНР» подозрение в участии в террористической организации.



Судьи Шевченковского районного суда Киева взяли самоотвод при рассмотрении дела бывшего главы «центризбиркома» при группировке «ДНР» Романа Лягина, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации.



Боевые действия



Сотрудники СБУ задержали участника незаконных вооруженных формирований, который в 2014 году участвовал в минировании шести мостов на Донбассе.



Наблюдатели Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ зафиксировали огонь из стрелкового оружия в направлении беспилотников миссии над селом Гнутово и поселком Молодецкое Донецкой области.



В группировке «ЛНР» заявили, что скончалась 80-летняя жительница неподконтрольного поселка Голубовское, которая была ранена в результате обстрела вечером 1 апреля.



Права человека



Международный комитет Красного креста (МККК) готов до сих пор не предоставлен доступ в места лишения свободы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Об этом сообщил пресс-секретарь делегации МККК в стране Александр Власенко.



Представительницы группировок «ДНР» и «ЛНР», так называемые уполномоченные по правам человека Дарья Морозова и Ольга Кобцева, озвучили список имен людей, которых незаконные вооруженные формирования якобы могут передать Украине при обмене удерживаемыми лицами.



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