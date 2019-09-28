Один военный погиб на Донбассе за минувшие сутки

Один украинский военнослужащий погиб в результате обстрелов на Донбассе в пятницу, 27 сентября Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.



За минувшие сутки боевики 30 раз открывали огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



Под обстрелами оказались украинские позиции вблизи Водяного, Богдановки, Павлополя, Пищевика, Марьинки, Авдеевки, Лебединского, Новотроицкого, Новолуганского, Луганского, Пивденного, Травневого, Новозвановки и Новотошковского.