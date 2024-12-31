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Войска РФ атаковали Херсон в Новогоднюю ночь: ранена женщина

31 декабря 2024, 21:52

Войска РФ атаковали Херсон в Новогоднюю ночь: ранена женщина

Российские войска ударили по Днепровскому району Херсона. Обстреляли город в новогоднюю ночь 31 декабря около 20:00. Ранения получила 71-летняя женщина.

Об этом сообщили глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко и Херсонская областная военная администрация.

Женщину доставили в одну из херсонских больниц.

Из-за попадания снаряда российских войск произошел пожар в частном доме. В этот момент пострадавшая была в помещении. Она получила минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы.

Ранее российские войска сбросили взрывчатку на маршрутку в Херсоне. 

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