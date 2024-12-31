Владимир и Елена Зеленские поздравили украинцев с наступающим Новым Годом

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская поздравили украинцев с наступающим Новым годом.

«Наш 2024-й. Каждый его день, добытый нашими воинами, всеми нашими людьми, каждым и каждым, кто защищает, кто трудится, кто укрепляет и помогает. Труд и смелость, человечность и принципиальность всего народа наполняли этот год. А еще – забота, развитие и любовь, стремление изменить реальность к лучшему, несмотря ни на что», - сказано в тексте поздравления, опубликованном в телеграм-канале президента.



2024-ый год они назвали ещё одним шагом к победе Украины, шагом к справедливости, к честному миру, к жизни без войны.

Президент и первая леди пожелали украинцам силы и единства в новом году.