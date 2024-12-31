Жене мобилизованного в Донецке, на которого накануне было совершено покушение поступают угрозы

Незаконно мобилизованный житель Донецка Александр Барлет, на которого накануне в Донецке было совершено покушение, пришел в сознание. Его жене поступают угрозы. Об этом сообщает российский телеграм-канала ASTRA.



«Отец 4 детей Александр Барлет, незаконно мобилизованный (после добровольной службы) в Донецке и прошедший пыточный подвал, был расстрелян неизвестными в масках накануне, 30 декабря в Донецке. Мужчина несколько раз приходил в сознание, но он до сих пор в реанимации, рассказала супруга Александра Барлета Надежда. Она отметила, что сейчас неизвестные пишут ей в телеграме угрозы. В сообщениях утверждается, что мужа женщины все равно отправят в «шторм», а ей рекомендуется «не лезть не в свое дело», чтобы ее тоже «не зацепило», - говорится в сообщении.



По данным издания, житель Донецка, 30-летний Александр Барлет подписал контракт в 2019 году и официально служил до 2020 года в в/ч 42600 116-го полка. После истечения договора он находился в войсках и в таком статусе встретил начало так называемой «СВО». 23 марта 2023 года воевал в Веселом под Авдеевкой, получил контузию, а его жена Надежда родила четвертого ребенка, поэтому 28 марта Барлет ушел в неофициальный «отпуск», который 24 мая закончился его похищением. Его привезли в шестую комендатуру Донецка по адресу ул. Ивана Ткаченко 138. Там его посадили в подвал, где находились еще восемь человек, обвиненных в самовольном оставлении части (СОЧ).



«Здесь он провел около недели — его кормили сухпайками, в туалет он ходил в бутылку, а днем офицеры выводили его на работы. Он подчеркивает, что не скрывался от службы, несмотря на то, что работал не по контракту и сам регулярно звонил в часть во время «отпуска», чтобы узнать, нужен ли он армии, поэтому он не понимает, за что его задержали», - отмечают журналисты ASTRA.



После недели в подвале его передали представителям некой 116-й части, которые сказали, что везут мужчину подписывать контракт. Далее Барлет попросил заехать домой к родителям, чтобы забрать вещи. Отлучившись в туалет, он смог сбежать. После побега к его родственникам пришли люди в форме, а неизвестные в его военной части получали за него зарплату.



Сейчас по данным издания, семье Александра Барлета требуется помощь адвокатов и правозащитников. Прошлым адвокатам мужчины поступают угрозы.