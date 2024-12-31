Сырский, терриконы, графики отключения света и 20 дней в Мариуполе. Что украинцы искали в Google в 2024 году

Персона года - Александр Сырский. Фильм года - «20 дней в Мариуполе». Графики отключения света и покупка года - экофлоу, МСЕК и российский город Суджа. Google Trends подвел итоги поисковой активности украинцев в уходящем 2024 году.

Украинцы в этом году чаще всего гуглили графики отключения света, Евро 2024, главкома Сырского и Олимпийские игры. Кроме того, жители Украины интересовались Суджей, боксером Александром Усиком, убитой во Львове экс-нардепкой Ириной Фарион и Евровидением.

Покупкой года является экофлоу. Помимо этого через Google искали вентиляторы, зарядные станции, инверторы и вышедший в этом году Iphone-16.

Персоной, к которой больше всего рос интерес в уходящем 2024 году является главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Кроме главкома часто в поиске искали боксера Александра Усика, избранного президента США Дональда Трампа, министра иностранных дел Российской федерации Сергея Лаврова и вице-президентку США Камалу Харрис. В десятку попали также основатель Telegram Павел Дуров, боксер Майк Тайсон и украинский политик, нардеп и ресторатор Николай Тищенко.

Украинцы интересовались, что такое МСЭК и РЭБы, КАБ и «бусификация». А на третье место по популярности попали терриконы. Кстати, если вдруг вы до сих пор не гуглили террикон — это искусственный холм или насыпь, образующийся из отходов горной породы, извлечённых из шахт при добыче угля, руды или других полезных ископаемых. Такие образования характерны для угольных регионов, где активно ведётся шахтная добыча, и они стали неотъемлемой частью ландшафта Донбасса, буквально его визуальным символом.

Среди фильмов в топе «20 дней в Мариуполе», «Мыслями наизнанку 2», «Дюна», «Салтберн» и «Субстанция».