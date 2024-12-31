Зеленский назначил нового начальника департамента контрразведки СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Тупикова начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины. Об этом сообщается в указе на сайте офиса президента.



«Назначить Тупикова Андрея Анатольевича начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины», - говорится в тексте указа.





По данным в открытых источниках, Андрей Тупиков является майором МВД Украины.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время боевых действий и при исполнении служебных обязанностей, отмеченный 13 августа 2015 орденом Даниила Галицкого.



Ранее эту должность занимал Александр Поклад.

Департамент контрразведки Службы безопасности Украины - функциональное подразделение Центрального управления Службы безопасности Украины, который противодействует разведывательной, террористической и другой деятельности специальных служб иностранных государств, а также организаций, отдельных групп и лиц в ущерб государственной безопасности Украины.