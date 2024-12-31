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Российские военкоры сообщают о взятии Курахово. Мучной подтверждает установку триколора на западе промзоны

31 декабря 2024, 20:16

Российские военкоры сообщают о взятии Курахово. Мучной подтверждает установку триколора на западе промзоны

Российские военкоры сообщают о взятии Курахово. Мучной подтверждает установку триколора на западе промзоны

Российские телеграм-каналы и так называемые «военкоры» сообщают о взятии города Курахово, Донецкой области под контроль вооруженных сил России. 

В сообщениях говорится о поднятии флага РФ над западной частью промзоны Курахово. 
 
«Российские бойцы водрузили флаг у одного из зданий трубного завода», — отмечают в сообщениях.

Один из крупнейших про военных телеграм-каналов РФ Reedovka пишет, что войска РФ приступили к зачистке города, уточняя, что триколор поднят на одном из зданий Трубного завода. Об этом также написал Военкор Котенок. Российский пропагандист Егор Холмогоров, который ведет телеграм-канал Zаписки ветерана утверждает, что видео со штурмовыми группами РФ уже есть в сети. Ролик опубликовал в том числе российский пропагандист Владимир Соловьев. 

Некоторые военкоры уже назвали это «новогодним подарком армии РФ всей стране». 

Украинский военнослужащий Мучной подтверждает прорыв оккупантов в западную часть промзоны.

«Враг прорвался к западной части Курахово и установил тряпку возле завода „Электросталь“, тем самым подтверждая контроль этой части промки на западе города! Они там находятся достаточно свободно, никакого натиска нет!!! Не удивлюсь, если до завтра они полностью заберут всю промку!», - пишет Мучной в своем канале.

Он также добавил, что войска РФ полностью оккупировали село Шевченко, приближаются к Петропавловке и Славянке. Все населенные пункты на кураховском направлении. По его данным в самом Курахово перерезаны логистические пути к ТЭЦ и Трубному заводу, о котором пишут российские про военные блогеры.

Ранее мы сообщали о том, что Курахово почти полностью перешел под контроль российских оккупантов. Об этом свидетельствует карта аналитического проекта DeepState.

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