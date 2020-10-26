«Слуга народа» объявила предварительные результаты опроса Зеленского

Партия «Слуга народа» обнародовала предварительные результаты опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским по результатам обработки 74% анкет.

Согласно этим данным, лишь половина участников опроса (46,7%) поддержала создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей, тогда как другая половина (46,48%) выступила против.



При этом остальные четыре пункта опроса большинство участников поддержали. В частности, 82,97% участников опроса, поддержали идею пожизненного тюремного заключения за коррупцию в особо крупных размерах, а 13,87% не поддержали.



Сокращение количества народных депутатов до 300 поддержали 89,6% опрошенных, не поддержали — 7,12%.



Легализацию каннабиса в медицинских целях поддерживают 64,88% участников инициированного опроса, выступили против — 29,53%.



Поддержали право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапешским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности 74,21% участников опроса, не поддержали — 17,21%.



Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко на брифинге в понедельник подчеркнул, что «это не было референдумом и не было социсследованием, потому что никакой выборки не было, — это был общенациональный опрос в похожем на экзитпол формате».



По его информации, в опросе приняли участие до 5 миллионов граждан — то есть около половины пришедших на участки проголосовать на местных выборах.



Говоря о свободной экономической зоне на Донбассе, Корниенко заявил, что этот вопрос «еще требует дискуссии в обществе», учитывая данные опроса.

Президент Зеленский анонсировал проведение в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов.



В Офисе президента отметили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий. Но там подчеркнули, что его результаты станут ориентиром для главы государства при принятии важных решений.



Опрос провели за пределами избирательных участков, без участия ЦИК и за средства провластной партии «Слуга народа».