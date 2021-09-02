По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 сентября

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области за сутки зарегистрировано 100 новых случаев COVID-19 и один летальный случай. С начала пандемии коронавирус зафиксировали в 93 927 случаях, из которых 89 990 пациентов выздоровели, 2480 — умерли.



В отдельных районах Донетчины выявили 480 новых случаев коронавируса. От осложнений умерли 25 человек. Всего в группировке «ДНР» подтверждают 57 365 заболевших: 45 935 человек выздоровел, 4 124 — умерли.



В Луганской области подтвердили 114 случаев ковида. Один заболевший ранее умер. Всего — 28 677 случаев инфицирования. Из них 26 617 пациентов выздоровели, 1013 — умерли.



В отдельных районах Луганской области 13 человек умерли вследствие осложнений от COVID-19. За сутки выявлено 283 новых случая инфицирования. Всего группировка «ЛНР» признает 9233 заболевших: 7328 пациентов выздоровели, а 916 — умерли.



Политика



Президент Владимир Зеленский заявил, что предложил США новые форматы по участию в урегулировании конфликта на Донбассе. Подробности не разглашаются.



США объявили о новом пакете помощи Украине в объеме 60 миллионов долларов, который включает бронебойные системы Javelin и прочее оборонное летальное и нелетальное оборудование, которое «позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии». До конца года Вашингтон также планирует выделить Киеву 463 миллиона долларов на реализацию реформ. В Кремле негативно восприняли информацию о выделении США военной помощи Украине.



РФ объявила о том, что не станет голосовать за продление мандата миссии ОБСЕ на участке российско-украинской границы. Украина осудила такое решение — МИД рассматривает его как свидетельство планов Москвы продолжать и увеличивать поставки оружия боевикам на Донбассе. Текущий мандат ОБСЕ истекает 30 сентября. В украинской делегации Трехсторонней контактной группы отметили, что своим решением Кремль окончательно добьет Минские соглашения. В ответ Киев будет добиваться введения дополнительных антироссийских санкций.



Консультации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе на данный момент не приносят никаких результатов, однако этот формат необходимо сохранить. Такое мнение высказал вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.



Минские соглашения в силу невыполнимости могут быть трансформированы в Будапештский или схожий с ним форматы, заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сомневается в возможности проведения саммита лидеров Украины и РФ до конца 2021 года. Повестка таких переговоров, по его словам, далека от согласования.



Общество



Российский промышленный холдинг «Колмар» перевез две тысячи шахтеров из оккупированной части Донбасса в Якутию, а глава оккупационной администрации Макеевки Сергей Голощапов призвал женщин города не отпускать мужей на заработки в Россию.



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