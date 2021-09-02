«Мэр» Макеевки от «ДНР» призвал женщин не отпускать мужей на заработки в Россию

Глава «администрации» Макеевки при группировке «ДНР» Сергей Голощапов призвал женщин города не отпускать мужей на заработки в Россию. Об этом он сказал в эфире сепаратистского телеканала «Юнион».



«Мэр» утверждает, что в Макеевке созданы рабочие места с высокой зарплатой.



«На территории города Макеевки создано коммунальное предприятие "Жилищник-3". Мы занимаемся по инвестиционной программе ремонтом жилого фонда города. Мы хотим, чтобы макеевчане работали в нашем городе. Уровень фонда заработной платы – вот сейчас подписано 25 100 руб. (около 9 200 грн по местному курсу валют – Ред.), это минимальная заработная плата при выполнении данных работ. И мы даже в этом году вышли на уровень заработных плат 30 000 - 35 000 руб. (11 100 – 12 900 грн – Ред.) по квалифицированным строительным специальностям», – заявил Голощапов.



«Мэр» Макеевки уверяет, что городская «власть» не хочет «терять наши трудовые силы».



«И поэтому у меня просьба к каждой женщине Макеевки: не отпускайте своих мужей. Ведь то, что мужчина рядом, – всегда радость в вашем доме. Он будет работать на предприятиях города Макеевки, получать ту же самую заработную плату. Ведь посчитайте: в том же Краснодаре, в Ростове те же 60 000 руб. (около 22 200 грн – Ред.) минус проживание, минус питание, минус проезд... Но что самое главное – [на заработках] ваш мужчина находится за тридевять земель от вас, а так он рядом», – убеждал Голощапов.



Он упомянул и о преимуществах семейных праздников, совместной работы в огороде, и о воспитании детей и призвал «проживать с семьями в городе Макеевке».

Большой отток кадров на шахтах ОРДО констатировали в «Донецком профсоюзе работников углепрома». По словам его председателя, «депутата народного совета ДНР» Геннадия Ковальчука, очень много дончан работают в РФ – «и на Севере, и в Москве на метрострое».



Также российский промышленный холдинг «Колмар» заявил, что перевез 2 тысячи шахтеров из Донбасса в Якутию. В компании приняли решение постепенно избавиться от вахтового метода и стали перевозить в Якутию шахтеров из ОРДЛО вместе с семьями.