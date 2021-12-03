Посол США при ОБСЕ напомнил о важности обеспечения доступа наблюдателей к российско-украинской границе

Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер считает важнейшим компонентом Минских соглашений доступ наблюдателей ОБСЕ к участку российско-украинской границы в зоне конфликта, который до сих пор не был реализован. Об этом он заявил в интервью «Новостям Донбасса».



«Это важнейший компонент Минских соглашений. В них подчеркивается, что сеть международных наблюдателей должна иметь беспрепятственный доступ к российско-украинской границе. В настоящее время они этого доступа не имеют. Но это жизненно важно для предотвращения конфликта», — подчеркнул посол.



Также Карпентер высоко оценил работу Специальной мониторинговой мисси ОБСЕ на Донбассе.



«Мы считаем, что их работа имеет жизненно важное значение для региона и позволяет получить нейтральное представление о фактах нарушения режима прекращения огня», — отметил он.



Постпред США при ОБСЕ добавил, что СММ нейтральна, поэтому Штаты твердо убеждены в том, что мандат миссии должен быть продолжен в следующем году. По словам Карпентера, аналогичным образом считают и партнеры в ОБСЕ.



«Таким образом, это будет решающим испытанием в следующем году для продления мандата и обеспечения достаточного присутствия персонала в регионе, чтобы иметь возможность осуществлять мониторинг», — резюмировал американский посол.



Полную версию интервью с Майклом Карпентером смотрите сегодня, 3 декабря, в 18:00 на YouTube-канале «Новости Донбасса». Текстовая версия интервью будет доступна на сайте.

