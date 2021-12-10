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Жителям Донецка рекомендуют готовить еду на очищенной воде

10 декабря 2021, 11:45

Жителям Донецка рекомендуют готовить еду на очищенной воде

Жителям отдельных районов Донецкой области рекомендуют еду исключительно на очищенной воде. Такое сообщение появилось от «министерства здравоохранения» при группировке «ДНР».  

Там напомнили, что в конце ноября жители городов Донецкой области начали жаловаться на неприятный запах питьевой воды.

«Несмотря на то, что по показателю аммоний не превышает сезонных максимальных значений многолетнего мониторинга, Санитарно-эпидемиологической службой усилен мониторинг качества питьевой воды в распределительных сетях с фиксированием жалоб населения на появление посторонних запахов в питьевой воде», – говорится в сообщении.

В Донецке местные жители начали жаловаться в социальных сетях на неприятный запах воды из кранов. Аналогичная ситуация ранее сложилась и в Славянске, на подконтрольной украинской власти территории.  Неприятный запах воды там специалисты пояснили биологическим фактором и теплой погодой, чего не должно быть в осенне-зимний период.   

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