В «ЛНР» заявили о ранении трех работников Старобельского элеватора

В результате обстрела получили ранения три сотрудника Старобельского элеватора. Об этом заявили в так называемом «СЦКК ЛНР».



Кроме этого, утверждается, что в ходе обстрела повреждены складские помещения и весовая предприятия.

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории в Луганской области, за минувшие сутки от обстрелов погибли 7 человек, 27 получили ранения в Алчевске. Там были повреждены учебные корпуса, общежития и библиотека «Донбасского государственного технического института», ресторан «Кругозор» и 5 жилых домов.