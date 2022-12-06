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В «ЛНР» заявили о ранении трех работников Старобельского элеватора

06 декабря 2022, 16:36

В «ЛНР» заявили о ранении трех работников Старобельского элеватора

В результате обстрела получили ранения три сотрудника Старобельского элеватора. Об этом заявили в так называемом «СЦКК ЛНР».

Кроме этого, утверждается, что в ходе обстрела повреждены складские помещения и весовая предприятия.

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории в Луганской области, за минувшие сутки от обстрелов погибли 7 человек, 27 получили ранения в Алчевске. Там были повреждены учебные корпуса, общежития и библиотека «Донбасского государственного технического института», ресторан «Кругозор» и 5 жилых домов.

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