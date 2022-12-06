У «ЛНР» заявили про поранення трьох працівників Старобільського елеватора

Внаслідок обстрілу отримали поранення три співробітники Старобільського елеватора. Про це заявили в так званому "СЦКК ЛНР".



Крім цього, стверджується, що в ході обстрілу пошкоджено складські приміщення та вагові підприємства.

На підконтрольному угрупуванні «ЛНР» території у Луганській області, за минулу добу від обстрілів загинуло 7 людей, 27 отримали поранення в Алчевську. Там було пошкоджено навчальні корпуси, гуртожитки та бібліотеку «Донбаського державного технічного інституту», ресторан «Кругозір» та 5 житлових будинків.