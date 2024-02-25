Зеленский находится в позитиве от ответа партнеров по дальнобойным ракетам

На пресс-конференции по результатам форума "Украина. Год 2024" президент Владимир Зеленский заявил, что он находится в позитиве от недавнего ответа украинских партнеров по поводу американских дальнобойных ракет ATACMS.

«По поводу ATACMS на 300 км. Вы понимаете, что мы будем с этим делать, и Россия понимает. Я бы ответил вам обобщенно, я нахожусь в позитиве от недавнего ответа наших партнеров по этому оружию», — заявил он в воскресенье, 25 февраля.

Ранее сообщалось, что ведущие республиканцы из комитетов Конгресса по международным отношениям и вооруженным силам заявили, что приветствуют сообщения о том, что администрация предоставила Украине несколько армейских тактических ракетных систем ограниченной дальности (ATACMS), но попросили, чтобы он также отправил системы большей дальности.