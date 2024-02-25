Зеленський перебуває в позитиві від відповіді партнерів щодо далекобійних ракет

На пресконференції за результатами форуму "Україна. Рік 2024" президент Володимир Зеленський заявив , що він перебуває в позитиві від нещодавньої відповіді українських партнерів щодо американських далекобійних ракет ATACMS.

«Щодо ATACMS на 300 км. Ви розумієте, що ми з цим робитимемо, і Росія розуміє. Я відповів би вам узагальнено, я перебуваю в позитиві від нещодавньої відповіді наших партнерів щодо цієї зброї», — заявив він у неділю, 25 лютого.

Раніше повідомлялося, що провідні республіканці з комітетів Конгресу з міжнародних відносин і збройних сил заявили, що вітають повідомлення про те, що адміністрація надала Україні кілька армійських тактичних ракетних систем обмеженої дальності (ATACMS), але попросили, щоб він також відправив системи більшої дальності.