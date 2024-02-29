Главное за день: Оккупанты готовятся к «выборам». ВСУ сбили еще два самолета РФ

Политика



Оккупационные администрации в Донецкой области планируют обустроить «избирательные участки» на так называемых выборах президента РФ даже в разрушенных городах, в том числе и Авдеевке и Ясиноватой.



В оккупированном Иловайске Донецкой области так называемый избирательный участок назвали в честь погибшего боевика «ДНР». Михаил Толстых (позывной «Гиви»), который родом из Иловайска, погиб в результате теракта в 2017 году. Теперь его именем назовут участок, на котором местные жители будут голосовать на «выборах» президента РФ 15-17 марта.



Общество



Оккупационная администрация РФ не оставляет попытки сделать из захваченного Мариуполя «витрину» российского Донбасса. К маю 2022 года в городе было разрушено 90% многоквартирных и 60% частных домов. После того как российские войска уничтожили или повредили инфраструктуру Мариуполя пропагандистские каналы РФ и «ДНР» демонстрируют фото и видео якобы восстановленного жилья в оккупации. К примеру, дом на пересечении улиц Митрополитской и Куприна внешне он отреставрирован. Внутри — ничего не готово. Жить там невозможно.



Оккупанты планируют переименовать в захваченном Мариуполе улицу Азовстальскую в Тульский проспект, заявил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что подавляющее большинство государств ОБСЕ прибегнет к «Московскому механизму» для решения проблемы задержаний Россией украинских гражданских лиц на временно оккупированных территориях.



Во временно оккупированном Россией Рубежном Луганской области продолжается принудительная паспортизация. Недавно стало известно, что в очереди государственного учреждения скончалась женщина.



Боевые действия



В Азовском море 29 февраля загорелся один из катеров береговой охраны пограничной службы РФ. Согласно данным украинской разведки, огонь охватил ходовую рубку российского судна. Противник понес потери в количестве пяти оккупантов. Экипаж катера срочно запросил эвакуационную группу.



В Генеральном штабе ВСУ подтвердили удар по скоплению российских войск в Еленовке Донецкой области. По предварительным данным, 19 оккупантов погибли, в том числе заместитель командира российского военного подразделения. Также 12 россиян получили ранения, в частности, командир этого подразделения.



Воздушные Силы ВСУ сбили еще три российских истребителя Су-34 в Донецкой области.



Украинские военнослужащие выбили российских оккупантов, которые накануне прорвались на окраину села Орловка Покровского района Донецкой области.

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