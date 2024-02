ОБСЕ запускает «Московский механизм»: миссия будет определять задержанных оккупантами гражданских на ВОТ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал на своей странице в соцсети X (Twitter), что подавляющее большинство государств ОБСЕ прибегнет к «Московскому механизму» для решения проблемы задержаний Россией украинских гражданских лиц на временно оккупированных территориях (ВОТ).



«В ходе этой войны Россия взяла в заложники тысячи украинских мирных жителей на временно оккупированных территориях. Они являются наиболее уязвимой и игнорируемой на международном уровне группой. Я ожидаю, что обращение к "Московскому механизму" ОБСЕ поможет нам определить истинные масштабы этого преступления и установить факты», — отметил глава МИД.

I welcome the invocation of the Moscow Mechanism by the overwhelming majority of OSCE States to address Russia’s arbitrary detention of Ukrainian civilians.



In the course of this war, Russia has taken thousands of Ukrainian civilians hostage in the temporarily occupied…