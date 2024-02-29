ОБСЕ запускает «Московский механизм»: миссия будет определять задержанных оккупантами гражданских на ВОТ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал на своей странице в соцсети X (Twitter), что подавляющее большинство государств ОБСЕ прибегнет к «Московскому механизму» для решения проблемы задержаний Россией украинских гражданских лиц на временно оккупированных территориях (ВОТ).



«В ходе этой войны Россия взяла в заложники тысячи украинских мирных жителей на временно оккупированных территориях. Они являются наиболее уязвимой и игнорируемой на международном уровне группой. Я ожидаю, что обращение к "Московскому механизму" ОБСЕ поможет нам определить истинные масштабы этого преступления и установить факты», — отметил глава МИД.

I welcome the invocation of the Moscow Mechanism by the overwhelming majority of OSCE States to address Russia’s arbitrary detention of Ukrainian civilians.



In the course of this war, Russia has taken thousands of Ukrainian civilians hostage in the temporarily occupied… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 29, 2024



По словам Кулебы, это будет первый существующий международный механизм, задействованный по этому вопросу.



«Ранее я призвал ОБСЕ, ООН и другие международные организации использовать все инструменты и при необходимости создавать новые для решения проблемы украинских гражданских заложников и содействия их освобождению», — добавил он.



Также украинский дипломат заявил, что продолжит призывать все международные и неправительственные организации и СМИ для большего освещения проблемы украинских гражданских заложников.



Напомним, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров предоставить дополнительные системы ПВО, ракеты и дроны, чтобы РФ не оставалась безнаказанной за обстрелы мирного населения.