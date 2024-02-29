Головне за день: Окупанти готуються до «виборів». ЗСУ збили ще три літаки РФ

Політика



Окупаційні адміністрації на Донеччині планують облаштувати «виборчі дільниці» на так званих виборах президента РФ навіть у зруйнованих містах, у тому числі й Авдіївці та Ясинуватій.



В окупованому Іловайську Донецької області так звану виборчу дільницю назвали на честь загиблого бойовика «ДНР». Михайло Толстих (позивний «Гіві»), який родом з Іловайська, загинув унаслідок теракту у 2017 році. Тепер його ім'ям назвуть ділянку, на якій місцеві жителі голосуватимуть на «виборах» президента РФ 15-17 березня.



Суспільство



Окупаційна адміністрація РФ не залишає спроб зробити з захопленого Маріуполя «вітрину» російського Донбасу. До травня 2022 року у місті було зруйновано 90% багатоквартирних та 60% приватних будинків. Після того, як російські війська знищили або пошкодили інфраструктуру Маріуполя, пропагандистські канали РФ і «ДНР» демонструють фото і відео нібито відновленого житла в окупації. Наприклад, будинок на перетині вулиць Митрополитської та Купріна зовні він відреставрований. Всередині нічого не готове. Жити там неможливо.



Окупанти планують перейменувати у захопленому Маріуполі вулицю Азовстальську на Тульський проспект, заявив голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін.



Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив , що переважна більшість держав ОБСЄ вдасться до «Московського механізму» для вирішення проблеми затримань Росією українських цивільних осіб на тимчасово окупованих територіях.



У тимчасово окупованому Росією Рубіжному Луганської області продовжується примусова паспортизація. Нещодавно стало відомо, що у черзі за документом померла жінка.



Бойові дії



В Азовському морі 29 лютого спалахнув один із катерів берегової охорони прикордонної служби РФ. За даними української розвідки, вогонь охопив ходову рубку російського судна. Противник зазнав втрат у кількості п'яти окупантів. Екіпаж катера терміново запросив евакуаційну групу.



У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили удар по скупченню російських військ у Оленівці Донецької області. За попередніми даними, 19 окупантів загинули, зокрема, заступник командира російського військового підрозділу. Також 12 росіян отримали поранення, зокрема командир цього підрозділу.



Повітряні Сили ЗСУ збили ще три російські винищувачі Су-34 у Донецькій області.



Українські військовослужбовці вибили російських окупантів, які напередодні прорвалися на околицю Орлівки Покровського району Донецької області.

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