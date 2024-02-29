Снаружи — новый дом, внутри — развалины: Россия «восстанавливает» дома в захваченном Мариуполе

Оккупационная администрация РФ не оставляет попытки сделать из захваченного Мариуполя «витрину» российского Донбасса.



К маю 2022 года в городе было разрушено 90% многоквартирных и 60% частных домов. После того как российские войска уничтожили или повредили инфраструктуру Мариуполя пропагандистские каналы РФ и «ДНР» демонстрируют фото и видео якобы восстановленного жилья в оккупации.



Весь разрушенный фонд многоквартирного жилья в городе планируют восстановить максимум за три года. Российские оккупационные власти планировали ввести в эксплуатацию две тысячи квартир в Мариуполе в 2023 году. Еще полторы тысячи квартир сдали в 2022-м.



При этом очередь за квартирами не иссякает. К концу 2023 года заявки на компенсацию жилья в Мариуполе подали более 13 тысяч человек. Лишь 2 427 из них уже удалось получить обещанное жилье. По словам мариупольцев, очередь на жилье не двигается с марта. Некоторые новостройки просто стоят пустыми.



К примеру, так выглядит дом на пересечении улиц Митрополитской и Куприна. Внешне он отреставрирован. Внутри — ничего не готово. Жить там невозможно.

В сети также есть зафиксированный момент выстрела российских войск по этому дому.

Взрыв в многоквартирном доме после выстрела танка российской армии в Мариуполе, Украина, 11 марта 2022 года. Фото: AP Photo / Евгений Малолетка