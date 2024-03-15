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«ДНР» выдает медали оккупантам за «освобождение» городов, превращенных в руины

15 марта 2024, 21:46

«ДНР» выдает медали оккупантам за «освобождение» городов, превращенных в руины

Авдеевка после боев Авдеевка после боев

Группировка «ДНР» учредила две новые так называемые «государственные награды». Российским оккупантам и примкнувшим к ним местным боевикам будут выдавать медали «За освобождение Авдеевки» и «За освобождение Марьинки».

Оба населенных пункта Донецкой области были не так давно захвачены оккупационной армией. За них шли изнурительные бои, в ходе которых российская армия уничтожила большинство жилых домов и зданий.

Оккупанты используют тяжелую артиллерию и авиабомбы, чтобы выбить Силы обороны Украины, если они находятся в жилой застройке. Однако также российская армия использует тактику выжженной земли превентивно, чтобы в случае отхода украинская армия не имела укрепленных пунктов.  

Ранее «ДНР» уже выпустила почтовую марку по случаю взятия руин Марьинки.

25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что российские войска якобы полностью заняли Марьинку.

17 февраля украинские военные вышли из Авдеевки, сообщил главком ВСУ Александр Сырский. По словам представителей командования, военные вышли на заранее подготовленные позиции. Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский отметил, что окружение вражеских войск не допущено, личный состав выведен, украинские военные заняли оборону на определенных рубежах.

В городе оставалось около тысячи мирных жителей, которые отказались эвакуироваться. 

Российские чиновники уже начали раздавать жителям Авдеевки Донецкой области паспорта РФ.

Оккупационные войска РФ несколько суток пытаются прорвать оборону ВСУ на Авдеевском направлении. Главнокомандующий Александр Сырский приехал на передовую и вместе с командирами обозначил планы действия. 

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