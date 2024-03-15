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«ДНР» видає медалі окупантам за «визволення» міст, перетворених на руїни

15 березня 2024, 21:46

«ДНР» видає медалі окупантам за «визволення» міст, перетворених на руїни

Авдіївка після боїв Авдіївка після боїв

Угруповання «ДНР» заснувало дві нові так звані «державні нагороди». Російським окупантам і місцевим бойовикам, які приєдналися до них, видаватимуть медалі «За визволення Авдіївки» та «За визволення Мар'їнки».

Обидва населені пункти Донецької області були нещодавно захоплені окупаційною армією. За них йшли виснажливі бої, під час яких російська армія знищила більшість житлових будинків та будівель.

Окупанти використовують важку артилерію та авіабомби, щоб вибити Сили оборони України, якщо вони перебувають у житловій забудові. Проте також російська армія використовує тактику випаленої землі превентивно, щоби у разі відходу українська армія не мала укріплених пунктів.

Раніше ДНР вже випустила поштову марку з нагоди взяття руїн Мар'їнки.

25 грудня міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни Володимиру Путіну про те, що російські війська нібито повністю зайняли Мар'їнку.

17 лютого українські військові вийшли з Авдіївки, повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський. За словами представників командування, військові вийшли на заздалегідь підготовлені позиції. Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський зазначив, що оточення ворожих військ не допущено, особовий склад виведено, українські військові зайняли оборону на певних рубежах.

У місті залишалося близько тисячі мирних жителів, які відмовилися евакуюватись.

Російські чиновники вже почали роздавати мешканцям Авдіївки на Донеччині паспорти РФ.

Окупаційні війська РФ кілька діб намагаються прорвати оборону ЗСУ на Авдіївському напрямі. Головнокомандувач Олександр Сирський приїхав на передову та разом із командирами окреслив плани дії.

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