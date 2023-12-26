«ДНР» випустила поштову марку про захоплення Мар'їнки

На окупованій Росією території на Донеччині російські загарбники випустили поштову марку. Про це повідомляє підконтрольне угруповання «ДНР» підприємство «Пошта Донбасу».

«У центрі щита зображені колос, що символізує багатство землі, і ластівка, що ширяє в небі, що втілює відродження та оновлення», — йдеться в повідомленні.

25 грудня міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни Володимиру Путіну, що російські війська начебто повністю зайняли Мар'їнку на Донеччині. Після цього спікер Сил оборони Таврійського напрямку ЗСУ Олександр Штупун заявив, що бої за Мар'їнку ще продовжуються на околицях міста.



Главком ЗСУ Валерій Залужний 26 грудня повідомив, що українські військові ще перебувають на околиці Мар'їнки.



Мар'їнку не могли захопити з 2014 року. Через запеклі бої місто лежить у руїнах — зараз Мар'їнка стерта з лиця землі.