Главное за день: Учебник о «величии России». Ограничение мобильной связи на Луганщине

Политика



Россия вроде бы готова к мирным переговорам по Украине, однако камнем преткновения для их проведения является «надежность» гарантий и якобы желание Запада «наказать» Москву. Об этом заявил накануне своего визита в КНР глава Кремля Владимир Путин.



Общество

На оккупированной территории Луганской области создают учебник «История нашего края» для 5-7 классов, в котором будут содержаться пропагандистские нарративы о «мощи и величии РФ». Книга должна появиться в школах к началу нового учебного года.



Подконтрольная пророссийским боевикам ООО «Луганская телефонная компания» установила 25 таксофонов в оккупированных городах Лисичанск, Северодонецк и Кременная. Таким образом, оккупационные власти ограничивают работу мобильной связи и интернета в прифронтовых населенных пунктах Луганской области.



Члены незаконного вооруженного формирования «Каскад» заявили, что их батальон ликвидируют. С таким заявлением они записали видеообращение президенту РФ Владимиру Путину, так как «все инстанции их игнорируют». С подобным обращением боевики уже выступали в апреле.



«Укрэнерго» ввело контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины. Причина ограничений — увеличение потребления электроэнергии во время похолодания. Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дронных атак, осуществленных Россией по украинской энергосистеме с 22 марта.



Боевые действия



Российские войска продвинулись возле города Волчанск в Харьковской области, сообщили аналитики DeepState. Также оккупанты продвинулись возле поселка Калиновка в районе города Часов Яр в Донецкой области.



Российская армия обстреляла города Харьков и Днепр. По состоянию на 20:45 известно о двух пострадавших в Харькове. В Днепре в результате падения обломков сбитой ракеты погибли двое мужчин, один — получил ранения, повреждены инфраструктурный объект и дома.



Российский рэпер Миша Маваши выложил видео c работавшей на дороге под Белгородом РСЗО «Град». По всей видимости, огонь велся по Харьковской области. Рядом стоят гражданские автомобили, которые ожидают проезда. Позднее Маваши удалил это видео из своего Telegram-канала, потому что «его попросили».



Количество пострадавших в Николаеве вследствие утренних ракетных ударов российских оккупантов - шесть человек.



В результате ракетного удара по аэродрому «Бельбек» в оккупированном Севастополе есть погибшие и ранены военнослужащие РФ. Уничтожены две машины из состава комплекса противовоздушной обороны С-400 «Триумф»: грузовик на шасси БАЗ-69092 и многофункциональная РЛС управления 92Н2Е.



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