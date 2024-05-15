Головне за день: Підручник про «велич Росії». Обмеження мобільного зв'язку на Луганщині

Політика



Росія начебто готова до мирних переговорів щодо України, проте каменем спотикання для їх проведення є «надійність» гарантій та нібито бажання Заходу «покарати» Москву. Про це заявив напередодні свого візиту до КНР голова Кремля Володимир Путін.



Суспільство

На окупованій території Луганської області створюють підручник «Історія нашого краю» для 5-7 класів, в якому будуть пропагандистські наративи про «могутність і велич РФ». Книжка має з'явитися у школах до початку нового навчального року.



Підконтрольна проросійським бойовикам ТОВ «Луганська телефонна компанія» встановила 25 телефонів в окупованих містах Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Кремінна. Таким чином, окупаційна влада обмежує роботу мобільного зв'язку та інтернету у прифронтових населених пунктах Луганської області.



Члени незаконного збройного формування «Каскад» заявили , що їхній батальйон ліквідують. З такою заявою вони записали відеозвернення до президента РФ Володимира Путіна, оскільки «всі інстанції їх ігнорують». З таким зверненням бойовики вже виступали у квітні.



«Укренерго» запровадило контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів у всіх регіонах України. Причина обмежень – збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужності українських електростанцій недостатньо через наслідки п'яти ракетно-дронних атак, здійснених Росією по українській енергосистемі 22 березня.



Бойові дії



Російські війська просунулися біля міста Волчанська в Харківській області, повідомили аналітики DeepState. Також окупанти просунулися біля селища Калинівка в районі міста Часів Яр у Донецькій області.



Російська армія обстріляла міста Харків та Дніпро. Станом на 20:45 відомо про двох постраждалих у Харкові. У Дніпрі внаслідок падіння уламків збитої ракети загинули двоє чоловіків, один — отримав поранення, пошкоджено інфраструктурний об'єкт та будинки.



Російський репер Михайло Маваші виклав відео з РСЗВ «Град», що працювала на дорозі під Білгородом. Вочевидь, вогонь вівся по Харківській області. Поруч стоять цивільні автомобілі, які чекали на проїзд. Пізніше Маваші видалив це відео зі свого Telegram-каналу, бо його «попросили».



Кількість постраждалих у Миколаєві внаслідок ранкових ракетних ударів російських окупантів – шестеро людей.



Внаслідок ракетного удару по аеродрому «Бельбек» в окупованому Севастополі є загиблі та поранені військовослужбовці РФ. Знищено дві машини зі складу комплексу протиповітряної оборони С-400 «Тріумф»: вантажівку на шасі БАЗ-69092 та багатофункціональну РЛС управління 92Н2Е.



Новини Донбасу у відеоформаті:





Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.



Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.



Шановні читачі! Ми хочемо зробити нашу розсилку більш цікавою та корисною, тому просимо відповісти на кілька запитань.