Харьков, Днепр, Херсон под ударами РФ: что известно о жертвах

Российская армия вечером 15 мая обстреляла города Харьков и Днепр.



По состоянию на 20:45 известно о двух пострадавших в Харькове, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.



«В результате обстрела Шевченковского района Харькова повреждено 5-этажное здание. Травмированы двое гражданских мужчин 40 и 20 лет — госпитализированы», — сообщил Синегубов.



В Днепре в результате падения обломков сбитой ракеты погибли двое мужчин, один — получил ранения, также вследствие российской атаки повреждены инфраструктурный объект и дома. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.



«В Днепре из-за падения обломков сбитой вражеской ракеты погибли мужчины 48 и 51 года. Есть и пострадавший 63 лет. Он будет лечиться амбулаторно. В результате атаки повреждены инфраструктурный объект, админздание, приют для животных, пяти- и двухэтажки. А еще — 6 частных домов, 2 хозяйственные постройки, авто, линия электропередач. Произошло несколько пожаров, которые оперативно ликвидированы», — сообщил Лысак.



Кроме этого, за день оккупанты обстреляли Никопольский район 4 раза дронами-камикадзе, 5 раз — из артиллерии. Под вражескими атаками были Никополь, Червоногригорьевская, Мировская и Марганецкая громады. Среди людей пострадавших нет.



Вследствие обстрела повреждены 4 частных дома, один из них загорелся, спасатели ликвидировали пожар. Также из-за вражеских атак повреждены спортклуб, микроавтобус, грузовик, газопровод и линия электропередач.



В Херсоне число пострадавших в результате российского авиаудара выросло до 19 человек, сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко.



«За жизнь трех тяжелых пострадавших сейчас борются медики», — заявил Мрочко.