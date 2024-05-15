Российский рэпер «засветил» в сети стрельбу «Града» из Белгорода по Украине

Российский рэпер Миша Маваши выложил видео c работавшей на дороге под Белгородом РСЗО «Град». По всей видимости, огонь велся по Харьковской области.



Рядом стоят гражданские автомобили, которые ожидают проезда.



Позднее Маваши удалил это видео из своего Telegram-канала, потому что «его попросили».



«Видео попросили удалить. Выполняю. И ещё скажу: как же х..лы любят провокации в сети, моментом перемогу устроили», — написал он.



В комментариях пользователи Telegram писали, что по видео можно определить геолокацию установки «Град».



«Если вот так наши бойцы отрабатывают [прямо посреди дороги], значит, на это есть разрешение», — отвечал Маваши в комментариях.



Украинский военный журналист Юрий Бутусов в свою очередь написал: «А вот зато когда прилетит ответка и сгорят цивильные вместе со своими машинами, русские нацисты во все горло начнут кричать, что злые "х**лы убивают мирных людей"».

Російський репер Міша Маваші виклав відео з РСЗВ «Град», яка працювала на дорозі під Бєлгородом. Вогонь вели по Харківській області.



Поруч стоять цивільні авто, які очікують проїзду.



Пізніше Маваші видалив відео, тому що «його попросили»https://t.co/W8n7SQomvj pic.twitter.com/TzIsuECbc4 — Новини Донбасу (@novostidnua) May 15, 2024