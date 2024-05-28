Главное за день: Обстрел Дружковки. Бельгия передаст Украине F-16 к концу года

Политика



Бельгия анонсировала передачу Украине 30 истребителей F-16 к 2028 году, первый самолет должен быть поставлен «к концу года».



Глава Кремля Владимир Путин во время пресс-подхода к российским СМИ в аэропорту Ташкента заявил, что в случае применения дальнобойного оружия ВСУ России вновь придется принимать решения о «санитарной зоне».



Общество



Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что 613 украинских заключенных мобилизовались. Сейчас они проходят соответствующую подготовку, а в дальнейшем будут служить в штурмовых подразделениях.



Главного редактора издания «Экономическая правда» Дмитрия Денкова задержали в Белгород-Днестровском Одесской области и удерживали около суток. В Одесском ТЦК заявили, что Денков долгое время не обновлял учетные данные, на этом основании был объявлен в розыск. Журналист был задержан представителями Госпогранслужбы Украины в Одесской области. Сам Денков сообщил, что пришел к соглашению с Белгород-Днестровским ТЦК и присоединится к желаемому подразделению Сил обороны.



Россия впервые признала, что держит в плену украинскую журналистку Викторию Рощину. Как сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко, об этом говорится в письме министерства обороны РФ, которое получил Владимир Рощин, отец Виктории. В письме указано, что журналистка находится на территории РФ. Других сведений нет.



Боевые действия



По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, Россия сосредоточила около 500 тысяч военных в Украине и вблизи ее границ, готовится привлечь еще 200-300 тысяч солдат. Глава Минобороны отметил, что их цель – открыть новый фронт на севере.



Войска РФ трема авиабомбами атаковали жилой квартал в центре города Торецк Донецкой области. В результате прямого попадания разрушены подъезды в двух многоэтажных домах и здание предприятия. Погибли два человека, еще три ранены.



РФ обстреляла Национальный природный парк «Святые горы» на Донетчине, возник масштабный пожар. Огонь уничтожил 40 га лесной подстилки.



Три человека ранены в результате удара по поселку Алексеево-Дружковка на окраине Дружковки. Легкие ранения получил ребенок — он не нуждается в госпитализации, однако двух раненых взрослых доставили в больницу. Повреждено около сотни домов, из них 3 — почти полностью уничтожены.



Российские войска из тяжелого вооружения ударили по городу Константиновка Донецкой области. Также серия взрывов прогремела в городе Краматорск на Донетчине. Информации о пострадавших пока нет.



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