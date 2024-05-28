В Минобороны рассказали, какое количество российских войск находится в Украине и вблизи ее границ

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Минобороны Украины

Россия имеет около 500 тысяч военных в Украине и вблизи ее границ. Об этом в интервью агентству Reuters сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

По словам Рустема Умерова, РФ готовится привлечь еще 200-300 тысяч солдат.

«Их цель – открыть новый фронт на севере, чтобы начать использовать всю свою живую силу, огневую мощь против нас», – отметил глава Минобороны.

Напомним, что министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что истребители F-16 очень скоро будут доставлены в Украину.