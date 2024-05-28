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Головне за день: Обстріл Дружківки. Бельгія передасть Україні F-16 до кінця року

28 травня 2024, 23:37

Головне за день: Обстріл Дружківки. Бельгія передасть Україні F-16 до кінця року

Політика

 Бельгія анонсувала передачу Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року, перший літак має бути поставлений «до кінця року».

Голова Кремля Володимир Путін під час прес-підходу до російських ЗМІ в аеропорту Ташкента заявив, що у разі застосування далекобійної зброї ЗСУ Росії знову доведеться ухвалювати рішення про «санітарну зону».

Суспільство

 Міністр юстиції Денис Малюська розповів, що 613 українських ув'язнених мобілізувалися. Нині вони проходять відповідну підготовку, а надалі служитимуть у штурмових підрозділах.

Головреда видання «Економічна правда» Дмитра Дєнкова затримали у Білгород-Дністровському на Одещині та утримували близько доби. В Одеському ТЦК заявили, що Дєнков довгий час не оновлював облікові дані, на цій підставі був оголошений у розшук. Журналіста було затримано представниками Держприкордонслужби в Одеській області. Сам Дєнков повідомив, що дійшов згоди з Білгород-Дністровським ТЦК і приєднається до бажаного підрозділу Сил оборони.

Росія вперше визнала, що тримає в полоні українську журналістку Вікторію Рощину. Як повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко, про це йдеться у листі міноборони РФ, який отримав Володимир Рощин, батько Вікторії. У листі вказано, що журналістка знаходиться на території РФ. Інших відомостей немає.

Бойові дії

За словами міністра оборони України Рустема Умерова, Росія має близько 500 тисяч військових в Україні та поблизу її кордонів, готується залучити ще 200-300 тисяч солдатів. Глава Міноборони зазначив, що їхня мета – відкрити новий фронт на півночі.

Війська РФ трьома авіабомбами атакували житловий квартал у центрі міста Торецьк Донецької області. Внаслідок прямого влучення зруйновано під'їзди у двох багатоповерхових будинках та будівлю підприємства. Загинули двоє людей, ще троє поранені.

РФ обстріляла Національний природний парк «Святі гори» на Донеччині, виникла масштабна пожежа. Вогонь знищив 40 га лісової підстилки.

Трьох людей поранено внаслідок удару по селищу Олексієво-Дружківка на околиці Дружківки. Легкі поранення отримала дитина — вона не потребує госпіталізації, проте двох поранених дорослих доправили до лікарні. Пошкоджено близько сотні будинків, з них 3 майже повністю знищені.

Російські війська з важкого озброєння вдарили по Костянтинівці Донецької області. Також серія вибухів пролунала у місті Краматорськ. Інформації про постраждалих наразі немає.

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