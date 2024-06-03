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Главное за день: Солдаты РФ издеваются над украинскими военнопленными. Первый инструктор F-16 в Украине

03 июня 2024, 23:47

Главное за день: Солдаты РФ издеваются над украинскими военнопленными. Первый инструктор F-16 в Украине

Общество

Украинском правоохранительным органам известно четыре десятка российских преступников, которые совершили сексуальное насилие над жителями оккупированных территорий. По состоянию на конец мая украинские прокуроры сообщили о подозрении 42 российским офицерам, причастным к данным преступлениям. Еще 28 человек имеют статус обвиняемых, пятеро уже осуждены в украинских судах.

В оккупированном Мариуполе группировка «ДНР» запретила купаться во всех водоемах.  Такое «постановление» выдала оккупационная администрация города. Указано, что запрет связан с «со сложностями, связанными с обеспечением безопасности людей».

По данным горсовета, в Мариуполе трое мужчин подорвались на взрывчатке при расчистке территории. Где именно произошел инцидент – не сообщается.

Государственное бюро расследований не сообщило о подозрении участнику ДТП, в котором погибла журналистка «Новостей Донбасса» Анастасия Волкова, расследование продолжается.

Командир взвода обеспечения из в/ч 34482 41-летний уроженец Донецка Роман Бурлаченко открыл стрельбу во дворе жилого дома в оккупированном Донецке. Погиб местный житель и военнослужащий, ранены два человека. Военнослужащего, открывшего стрельбу, задержали. Предварительно, Бурлаченко начал стрелять из-за того, что кто-то оскорбил его на улице.

Права человека

На оккупированной территории Донецкой области группировка «ДНР» незаконно осудила и заключила в тюрьму украинского военнослужащего Петра Шуфлина. Пленного «приговорили» к пожизненному заключению в колонии особого режима.

Личность российского военнослужащего, который вместе с сослуживцами издевался над украинскими военнопленными, установлена. Это младший лейтенант Алексей Киприн, бывший соратник неонациста Алексея Мильчакова, воюет против Украины с 2014 года, ранее состоял в ДШРГ «Русич». По его словам, таким образом он передал в тыл взятых в плен украинских военных. Он утверждает, что якобы «никто не пострадал».

Ранее в сети разошлось видео, снятое российскими военными, предположительно, в Харьковской области. На кадрах военнослужащие ВС РФ ведут в колонне несколько украинских военнопленных. Их заставляют петь гимн СССР и песню «Вставай, страна огромная». Двоих украинцев военные бьют ногами, затем угрожают расстрелять, если те не поднимутся после ударов. После этого один из них считает до трех и стреляет возле головы одного из украинцев.

Боевые действия

Во время боевых столкновений под Часов Яром в Донецкой области не вернулся с боевого задания сотрудник «Украинских новостей» — командир механизированной роты, младший лейтенант ВСУ Александр Петраковский. Сослуживцы и родные журналиста рассказали, что он был в составе группы, которая заняла позицию. Официально Александр считается пропавшим без вести при особых обстоятельствах.

В Украину прибыл первый иностранный инструктор по оперативному использованию истребителей F-16, офицер Воздушных сил Греции.

Утром россияне сбросили управляемую авиабомбу на село Михайловка Донецкой области. Через полтора часа оккупанты повторили удар. Повреждены не менее пяти домов. В результате обстрелов два человека погибли, еще один – ранен. Среди погибших – 12-летний мальчик.

Ночью войска РФ нанесли массированные ракетные удары по Слобожанской громаде Харьковской области, повреждена база отдыха. Погиб один человек, двое ранены.

В результате атаки места дислокации российских военнослужащих в Белгородской области погиб заместитель главы администрации Корочанского района, ранения получили еще трое чиновников и трое военнослужащих РФ.

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