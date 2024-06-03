Головне за день: Солдати РФ знущаються з українських військовополонених. Перший інструктор F-16 в Україні

Суспільство



Українським правоохоронним органам відомо чотири десятки російських злочинців, які вчинили сексуальне насильство над мешканцями окупованих територій. Станом на кінець травня українські прокурори повідомили про підозру 42 російським офіцерам, причетних до цих злочинів. Ще 28 осіб мають статус обвинувачених, п'ятьох вже засуджено в українських судах.



В окупованому Маріуполі угруповання «ДНР» заборонило купатися у всіх водоймах. Таку «ухвалу» видала окупаційна адміністрація міста. Вказано, що заборона пов'язана із «зі складностями, пов'язаними із забезпеченням безпеки людей».



За даними міськради, у Маріуполі троє чоловіків підірвалися на вибухівці під час розчищення території. Де саме стався інцидент – не повідомляється.



Державне бюро розслідувань не повідомило про підозру учаснику ДТП, в якому загинула журналістка «Новини Донбасу» Анастасія Волкова, розслідування триває.



Командир взводу забезпечення із в/ч 34482 41-річний уродженець Донецька Роман Бурлаченко відкрив стрілянину у дворі житлового будинку в окупованому Донецьку. Загинув місцевий житель та військовослужбовець, поранено двох людей. Військовослужбовця, який відкрив стрілянину, затримали. Попередньо Бурлаченко почав стріляти через те, що хтось образив його на вулиці.



Права людини



На окупованій території Донецької області угруповання «ДНР» незаконно засудило та ув'язнило українського військовослужбовця Петра Шуфліна. Полоненого «засудили» до довічного ув'язнення в колонії особливого режиму.



Особу російського військовослужбовця, який разом із товаришами по службі знущався над українськими військовополоненими, встановлено. Це молодший лейтенант Олексій Кіпрін, колишній соратник неонациста Олексія Мільчакова, воює проти України з 2014 року, раніше був членом ДШРГ «Русич». За його словами, таким чином він передав до тилу взятих у полон українських військових. Він стверджує, що нібито ніхто не постраждав.



Раніше в мережі розійшлося відео, зняте російськими військовими, ймовірно, у Харківській області. На кадрах військовослужбовці ЗС РФ ведуть у колоні кілька українських військовополонених. Їх змушують співати гімн СРСР та пісню «Вставай, країно величезна». Двох українців військові РФ б'ють ногами, потім погрожують розстріляти, якщо ті не піднімуться після ударів. Після цього один із них рахує до трьох і стріляє біля голови одного з українців.



Бойові дії



Під час бойових зіткнень під Часовим Яром на Донеччині не повернувся з бойового завдання співробітник «Українських новин» — командир механізованої роти, молодший лейтенант ЗСУ Олександр Петраковський. Офіційно Олександр вважається зниклим безвісти за особливих обставин.



В Україну прибув перший іноземний інструктор із оперативного використання винищувачів F-16, офіцер Повітряних сил Греції.



Вранці росіяни скинули керовану авіабомбу на село Михайлівка Донецької області. За півтори години окупанти повторили удар. Пошкоджено щонайменше п'ять будинків. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, ще одна – поранена. Серед загиблих – 12-річний хлопчик.



Вночі війська РФ завдали масованих ракетних ударів по Слобожанській громаді Харківської області, пошкоджено базу відпочинку. Загинула одна людина, двоє поранено.



Внаслідок атаки місця дислокації російських військовослужбовців у Білгородській області загинув заступник голови адміністрації Корочанського району, поранення отримали ще троє чиновників та троє військовослужбовців РФ.



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